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Спасшиеся из «Крокуса» сестры рассказали, как потеряли друг друга при эвакуации

Сестры Софья и Ольга смогли найти друг друга после эвакуации из Крокуса

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Спасшиеся при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22-летняя Ольга и 20-летняя София рассказали RT, как потеряли друг друга в ходе эвакуации. По словам сестер, они находились в зале, когда услышали выстрелы.

Когда звуки стрельбы стали приближаться, девушки решили бежать. Однако через пару минут потерялись в толпе.

«Я вела с собой какую-то девочку. Когда я выбежала, мы пошли на эскалатор, он еще работал. И вышел стрелявший. Я поняла, что сейчас он будет опять стрелять по нам. И я присела и людям, которые были рядом, тоже сказала сесть», — вспоминает София.

Ольгу охватила паника, после того как она потеряла сестру из виду. Позднее выяснилось, что ее уже забрал кто-то из проезжающих.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

29 марта стало известно, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 551.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страну, которая могла быть заинтересована в теракте в «Крокусе».

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