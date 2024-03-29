В Белгороде во время атаки со стороны ВСУ погиб мужчина

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилой дом в Белгороде. В момент атаки погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа», — отметил глава региона.

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Он пояснил, что, когда беспилотник врезался в многоквартирный дом, произошел взрыв, унесший жизнь одного из мирных жителей. Кроме того, два человека получили ранения. В их числе — супруга погибшего мужчины. Женщину с черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами госпитализировали в областную клиническую больницу. У другого раненого врачи диагностировали осколочное ранение поясницы.

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По словам Гладкова, в доме повреждены окна и балконы в пяти квартирах, на парковке во дворе — один легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что украинская армия атаковала село Новая Таволжанка в Шебекинском округе при помощи беспилотника со взрывчаткой. По его словам, в результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.