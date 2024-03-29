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В Чечне назвали фейком письмо Кадырова о строительстве мечети на месте «Крокуса»

В Чечне опровергли письмо Кадырова с идеей построить мечеть на месте «Крокуса»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале опроверг письмо от лица главы республики Рамзана Кадырова с предложением построить мечеть на месте подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл».

В сети распространилось письмо, адресованное главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову. В нем говорится, что Кадыров якобы поддерживает инициативу председателя Духовного управления мусульман Московской области Рушана Аббясова о строительстве мечети на месте разрушенного концертного зала.

Дудаев назвал это письмо фейком. По его словам, документ подделан на основе поздравительного адреса, отправленного от лидера Чечни губернатору Брянской области Александру Богомазу под соответствующим номером от 23 марта.

«Более того, такие письма не заверяются печатью», — добавил министр.

До этого компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить концертный зал после теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее Кадыров рассказал о масштабах и возможных последствиях теракта в «Крокусе».

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