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На Кубани супруги перевели аферистам 120 млн рублей

На Кубани мошенники выманили у супружеской пары 120 млн рублей

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Depositphotos

На Кубани семья перевела рекордные для региона 120 миллионов рублей аферистам. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на главу управления угрозыска региона Александра Бондарева.

Жертвами мошенников стали супруги из Новороссийска. Пара отправляла деньги злоумышленникам втайне. Оба слишком поздно поняли, что с ними общались аферисты. Под каким предлогом неизвестные выманили у россиян деньги, неизвестно.

«Муж с женой действовали как марионетки и перевели незнакомцам 120 млн рублей», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали группу подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, материалы скоро направят в суд. По словам Бондарева, они часто перемещались по РФ и действовали по всем регионам страны.

Супругам удалось вернуть только 20% от отправленной аферистам суммы, так как правоохранители успели арестовать только эту часть.

Ранее в Москве четыре работника салона сотовой связи оформили на абонентов 280 кредитов.

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