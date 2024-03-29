Зерновой союз: Россия на 90% зависит от импортных семян

Россия продолжает зависеть от импортных семян, причем по некоторым видам культур на 90%. Из-за проблем с поставками приходится применять отечественную продукцию, которая менее эффективна. Все это создает большие риски для урожая, рассказал НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Есть культуры, по которым никаких проблем не наблюдается – к примеру, зерновыми Россия себя обеспечивает полностью. Однако от импорта кукурузы урожай зависит на 50%, от подсолнечника – на 70%, а по сахарной свекле этот показатель доходит до 90%. Чаще всего для выращивания этих культур использовались импортные семена, так как у отечественных слишком низкая урожайность, объяснил Злочевский.

«Наши ученые отказались от гибридного метода, который экономически оправдан. Мы проиграли иностранной селекции, свои гибриды не разработали, но сейчас эта работа ведется», – пояснил глава РЗС.

На фоне трудностей с поставками импортных семян, которые можно ввозить только по введенным квотам, приходится переходить на отечественные, а они менее эффективны, добавил Злочевский.

«Поэтому здесь есть большие риски. Вопрос, что из этого получится», – сказал Злочевский и призвал с периодичностью раз в 2-3 года закупать «хорошую генетику» семян, чтобы сохранить урожайность в прежних объемах.

Напомним, еще в прошлом году России Европейская ассоциация участников рынка семян Euroseed предрекла снижение урожая из-за ухода иностранных производителей. С похожими предупреждениями выступали аграрии. При этом по доктрине продовольственной безопасности, к 2030 году Россия должна быть обеспечена семенами местной селекции на уровне 75%.

Ранее стало известно о сборе рекордного урожая зерновых в истории России.