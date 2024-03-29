Гидрометцентр: апрель начнется в Москве с потепления до +20 градусов

Погода в Москве в ближайшее время останется теплой, а в первый день апреля воздух прогреется до +20 градусов. Об этом замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT.

Завтра днем, по прогнозу Цыганкова, ожидается от 11 до 13 градусов тепла, будет облачная погода с прояснениями. В воскресенье будет солнечно, без осадков, ожидается переменная облачность и до 15-17 градусов тепла – это почти на 5 градусов выше нормы, рассказал синоптик.

Новая рабочая неделя в столице начнется с 17-19 градусов, местами пройдут дождь. Затем станет прохладнее: во вторник будет от 12 до 17 градусов, а в среду и четверг – от 10 до 15 градусов выше нуля.

1 апреля температура воздуха в Москве резко повысится и достигнет +17...+19 °С, а по области – до +20-21 °С.

Такая погода связана с тем, что столица в ближайшие дни находится в теплом секторе атмосферного вихря, объяснила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По этой причине каждый день температура воздуха будет немного расти, а к выходным станет рекордной, рассказала она.

Напомним, на апрель синоптики москвичам спрогнозировали резкие перепады погоды с холодной до жаркой. Ожидается, что после нескольких понижений к третьей декаде месяца температура воздуха снова достигнет 20 градусов тепла.

Климатолог ранее назвал города, которым в ближайшее время грозит затопление.