В Новосибирском зоопарке показали знакомство новорожденного пингвина с семьей

В Новосибирском зоопарке новорожденного пингвина Гумбольдта, который родился в январе 2024 года, начали знакомить с семьей. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его данным, животное находилось на искусственном вскармливании около двух месяцев, его выхаживали зоологи. Пока семья воспринимает пингвиненка как чужака, поэтому его поместили в общий вольер с загородкой, чтобы другие птицы начали привыкать к нему. Они могут видеть и слышать друг друга, однако, физически не контактируют. В зоопарке уточнили, что процесс может занимать длительное время, в связи с чем Гумбольдта иногда выпускают на прогулку по вольеру вместе с сотрудниками учреждения.

«Все взрослые пингвины собираются вокруг, и в своем любопытстве они очень настойчивы. Со временем птенец освоится, окрепнет и будет чувствовать себя более уверенно», — сообщила зоолог Мария Васенина.

29 марта стало известно, что панда Катюша, рожденная и проживающая в Московском зоопарке, в четыре года уедет в Китай — на свою историческую родину. Сотрудники зоосада уточнили, что в Китае ей, возможно, будут искать «жениха».

Ранее сообщалось, что в Якутском зоопарке медвежата впервые вышли на прогулку.