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Политолог прокомментировал несостоявшиеся выборы президента на Украине

Политолог Парма: Запад понимает риск отказа Киева от проведения выборов

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РИА «Новости»

Попытки Запада объяснить Киеву необходимость проведения выборов президента на Украине провалились, в связи с чем в конце мая встанет вопрос о легитимности власти Владимира Зеленского, считает заместитель директора департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Роман Парма.

«Западные наставники прекрасно понимают всю рискованность и серьезность очередного отказа Киева от проведения выборов», — цитирует Парму «Независимый общественный мониторинг».

По словам Пармы, отсутствие выборов президента на Украине противоречит пониманию Запада о демократическом процессе.

«Если на запрет деятельности оппозиционных партий, блокирование СМИ и отказ от прочих «неотъемлемых атрибутов демократии» Запад все это время закрывал глаза, с выборами сложнее – их отсутствие не укладывается в представления о демократическом процессе», — отметил политолог.

Также Парма добавил, что рейтинг Зеленского продолжает падать.

«По данным опроса SOCIS, в первом туре В. Зеленский набрал бы 23,7% голосов, а Валерий Залужный – 41%; во втором туре – 32,5% против 67,5%», — рассказал он.

По мнению политолога, будущие заявления ОБСЕ, ПАСЕ и Госдепа, возможно, раскроют причины отсутствия выборов президента на Украине.

Напомним, 31 марта на Украине должны были пройти выборы президента.

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