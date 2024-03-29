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В Саратовской области рухнула плотина

В поселке Советское в Саратовской области на глазах очевидцев рухнула плотина

В Саратовской области в поселке Советское на глазах очевидцев рухнула плотина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Саратов 24».

«Огромная яма на дороге образовалась буквально на глазах очевидцев», — говорится в публикации.

Очевидец отмечает, что рядом стояли пожилые женщины, которые хотели перейти по плотине, но не успели.

По информации правительства региона, 29 марта в области фиксируется вскрытие 33 рек в 24 районах. Подтоплены восемь жилых домов, 12 дворов, 22 моста, 12 участков дорог и 20 насыпных плотин.

Уточняется, что 29 населенным пунктам в 12 районах временно ввели ограничение движения.

«К 22 населенным пунктам есть объездная дорога. Работает 6 лодочных переправ», — добавил «Саратов 24».

До этого РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что грунтовые воды практически доверху затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области, где из-за обрушения породы остаются в ловушке 13 горняков.

Ранее была названа вероятная причина обвала на руднике «Пионер».

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