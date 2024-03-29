Освобожден осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС Кузбасса

Бывший глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, осужденный по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», освобожден по решению апелляционной комиссии, 29 марта его освободят из следственного изолятора. Об этом сообщил местный портал NGS42.

В 2023 году Мамонтова за халатность и растрату приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в 900 тыс. рублей. Согласно информации следствия, чиновник и его подчиненный не проверили пожарную безопасность в «Зимней вишне», из-за чего произошла трагедия.

По данным NGS42, Мамонтова освободили от наказания из-за истечения срока давности по статье о халатности. При этом штраф он по-прежнему обязан выплатить.

В январе сообщалось, что совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому значительно смягчили режим отбывания наказания,

25 марта 2018 года, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился трагический пожар. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу.

Ранее потерявший семью в «Зимней вишне» сибиряк дал совет родным жертв теракта в «Крокусе».