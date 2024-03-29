Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Освобожден осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС Кузбасса

Осужденный по делу «Зимней вишни» чиновник Мамонтов освобожден из СИЗО

close
100%
42.mchs.gov.ru

Бывший глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, осужденный по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», освобожден по решению апелляционной комиссии, 29 марта его освободят из следственного изолятора. Об этом сообщил местный портал NGS42.

В 2023 году Мамонтова за халатность и растрату приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы и выплате штрафа в 900 тыс. рублей. Согласно информации следствия, чиновник и его подчиненный не проверили пожарную безопасность в «Зимней вишне», из-за чего произошла трагедия.

По данным NGS42, Мамонтова освободили от наказания из-за истечения срока давности по статье о халатности. При этом штраф он по-прежнему обязан выплатить.

В январе сообщалось, что совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому значительно смягчили режим отбывания наказания,

25 марта 2018 года, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился трагический пожар. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу.

Ранее потерявший семью в «Зимней вишне» сибиряк дал совет родным жертв теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами