Адвокат: вора в законе Шакро Молодого увезли в больницу

Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, вышел из колонии и сейчас находится в больнице. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Тенгиз Папаскуа.

«По состоянию здоровья его выпустили. УДО — это совсем другое. Не слушайте никого, я вам верную информацию даю. Выпустили по состоянию здоровья. Какая разница, где его выпустили. Он уже находится в больнице», — сказал Папаскуа.

13 марта стало известно, что Усть-Лабинский суд Краснодарского края принял решение об освобождении 70-летнего Захария Калашова.

Его адвокат объяснял «Газете.Ru», что суд принял решение освободить Калашова от наказания в связи с заболеванием на основании врачебной комиссии, а не по УДО, как писали СМИ.

В 2018 году Шакро Молодого приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Инцидент произошел еще в 2015 году и закончился перестрелкой. Отбывал наказание Шакро в колонии строгого режима на территории Краснодарского края.

Калашов стал лидером российского преступного сообщества в 2013 году после того, как не стало другого известного «вора в законе» Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян). В результате Шакро Молодой занял освободившийся «трон», до этого несколько лет прожив в Испании из-за серии покушений.

Ранее адвокат Шакро Молодого рассказал «Газете.Ru», почему не поверил в освобождение вора в законе по УДО.