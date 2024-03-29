Стало известно, какие продукты обладают антистрессовым эффектом

Включение в свой рацион питания некоторых продуктов позволит справиться со стрессом, а также не допустить нервных срывов и выгорания. О них Life рассказал бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

Так, прежде всего эксперт рекомендует есть морепродукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты. Они обладают антистрессовыми свойствами и помогают снизить уровень воспаления в организме, улучшить настроение и функционирование мозга.

«Устрицы и кальмары содержат магний и цинк, которые играют ключевую роль в регуляции уровня стресса в организме. Магний помогает расслабить мышцы и улучшить настроение, а цинк способствует нормальной работе нервной системы. Лосось и сардины являются хорошим источником витамина D. Витамин D играет важную роль в регуляции настроения и может помочь справиться со стрессом и депрессией», — добавил Кузнецов.

Кроме того, снизить стресс и тревожность, а также улучшить концентрацию и настроение может зеленый чай, который содержит аминокислоту L-теанин и кофеин. Одним из самых эффективных антистресс-продуктов считается также темный шоколад, который за счет фенилэтиламина может стимулировать выработку эндорфинов — гормонов счастья, а также сократить уровень кортизола в крови — гормона стресса.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Людмила Шушкина до этого говорила, что физическая активность помогает снизить уровень тревожности, повысить концентрацию внимания и работоспособность, а также улучшить настроение и качество сна.

Ранее стало известно, что повышает риск инфаркта при сильном стрессе.