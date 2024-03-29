Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие продукты обладают антистрессовым эффектом

Бренд-шеф Кузнецов: морепродукты обладают антистрессовым эффектом

close
100%
sokrovishamorei/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Включение в свой рацион питания некоторых продуктов позволит справиться со стрессом, а также не допустить нервных срывов и выгорания. О них Life рассказал бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов.

Так, прежде всего эксперт рекомендует есть морепродукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты. Они обладают антистрессовыми свойствами и помогают снизить уровень воспаления в организме, улучшить настроение и функционирование мозга.

«Устрицы и кальмары содержат магний и цинк, которые играют ключевую роль в регуляции уровня стресса в организме. Магний помогает расслабить мышцы и улучшить настроение, а цинк способствует нормальной работе нервной системы. Лосось и сардины являются хорошим источником витамина D. Витамин D играет важную роль в регуляции настроения и может помочь справиться со стрессом и депрессией», — добавил Кузнецов.

Кроме того, снизить стресс и тревожность, а также улучшить концентрацию и настроение может зеленый чай, который содержит аминокислоту L-теанин и кофеин. Одним из самых эффективных антистресс-продуктов считается также темный шоколад, который за счет фенилэтиламина может стимулировать выработку эндорфинов — гормонов счастья, а также сократить уровень кортизола в крови — гормона стресса.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Людмила Шушкина до этого говорила, что физическая активность помогает снизить уровень тревожности, повысить концентрацию внимания и работоспособность, а также улучшить настроение и качество сна.

Ранее стало известно, что повышает риск инфаркта при сильном стрессе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами