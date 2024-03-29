Россиянам рассказали о пользе свеклы для здоровья

Свекла помогает снизить давление, улучшить кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы, способствует защите клеток сердца от свободных радикалов, а также повышению уровня «хорошего» холестерина и понижению «плохого». Об этом Life рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Она уточнила, что в этом овоще содержатся витамины А, В и С, фолиевая кислота, железо, калий, магний, фосфор, йод и антиоксиданты (бетаин), а также клетчатка, белок и сахар. За счет этого он может также улучшить обмен веществ, положительно повлиять на здоровье кожи и иммунитет, снизить воспалительные процессы и сформировать здоровую кишечную микрофлору.

«Употребление свеклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике», — отметила Лялина.

При этом людям с сахарным диабетом, а также с предрасположенностью к образованию камней в почках рекомендуется ограничивать потребление свеклы, указала эксперт.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что свекла, сельдерей и яблоки, а также обычный репчатый лук могут способствовать очищению организма человека от накапливающихся в нем токсинов.

Ранее были названы продукты, повышающие уровень «хорошего холестерина».