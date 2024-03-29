«МегаФон» обеспечил связь под водой для сотрудников Нижегородской ГЭС

«МегаФон» установил телеком-оборудование в подводных помещениях Нижегородской ГЭС на Волге, сообщает пресс-служба компании.

Оборудование внутри бетонной плотины круглосуточно обслуживают более 100 сотрудников. При этом механизмы и сооружения находятся на 30 метров ниже уровня воды в Волге.

«Наличие мобильного интернета ускорит передачу важной информации и упростит сопровождение технологических процессов», — рассказал инженер службы связи, информационных и технологических систем филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС» Денис Кораблев.

За несколько месяцев инженеры «МегаФона» проложили несколько тысяч метров оптического и электрического кабелей, а также установили сотни антенн для обеспечения уверенного сигнала внутри помещений.

«Масштабный проект по установке телеком-оборудования на Нижегородской ГЭС стал своеобразным инфраструктурным вызовом. На специалистах компании лежала серьезная ответственность, так как работы велись на предприятии, которое обеспечивает энергией большую часть региона», — рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в регионах Центра и на Урале Николай Романенко.

Ранее «МегаФон» внедрил на своей сети российское транспортное оборудование.