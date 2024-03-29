Врач перечислил простые упражнения, которые помогут снять напряжение в шее

Сидячий образ жизни может провоцировать напряжение в области шеи. О том, какие упражнения помогут его снять Life рассказал врач-остеопат, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Валерий Лола.

«У людей, долго работающих за компьютером, в первую очередь страдает шейный отдел, что чревато частыми головными болями, онемением рук, переутомлением и снижением работоспособности. Кроме того, напряжение в шее возникает из-за неправильной осанки или повседневного стресса», — сказал эксперт.

Чтобы расслабить мышцы шеи и улучшить ее гибкость эксперт рекомендует выполнять упражнение «повороты». Для этого нужно сесть, держа спину ровно, и медленно поворачивать голову в стороны, стараясь дотянуть подбородок до плеча и удерживая позу на 10–15 секунд. Его можно выполнять 5–10 раз в каждую сторону.

Укрепить мышцы шейного отдела можно с помощью наклонов, продолжил Лола. Для этого упражнения нужно сесть, опустить плечи и расслабить шею, после чего — наклонить голову вперед, стараясь дотянуться подбородком до груди, на 10–15 секунд. Далее важно осторожно отвести голову назад, чтобы по возможности посмотреть на потолок. Повторять наклоны вперед и назад можно также 5–10 раз.

Для улучшения кровообращения в области шеи и снятия гипертонуса врач рекомендует выполнять круговые движения из положения сидя. Необходимо медленно выполнять круговые движения головой, постепенно увеличивая амплитуду движения, сначала вправо, а потом влево. Упражнение стоит делать по 5–10 раз в каждую сторону.

«Перед тем как начинать выполнять упражнения, обязательно проконсультируйтесь с врачом или специалистом по ЛФК, особенно если у вас есть какие-либо заболевания шеи или позвоночника», — предупредил Лола.

Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальный терапевт и остеопат Европейского медицинского центра Илья Михаленко до этого рассказал «Газете.Ru», что изменение прикуса или анатомические особенности строения и верхней, и нижней челюсти могут влиять на осанку и вызывать боли в шее, плечах и головные боли.

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