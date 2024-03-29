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Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергообъекты

Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке по энергообъектам страны

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Global Look Press

Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко в соцсетях заявил о новой массированной атаке по энергетике страны.

«Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии», — отметил он.

По словам Галущенко, удары были нанесены по объектам в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавской областях.

Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центре и на западе страны в результате взрывов.

До этого глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий заявлял, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 беспилотных летательных аппарата и 88 ракет. Под удары попали гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области. Харьков почти полностью был обесточен.

Ранее десятки тысяч потребителей остались без света в Херсоне.

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