HR-специалист рассказала о самой главной ошибке кандидатов на собеседовании

Самой главной ошибкой соискателей на собеседовании является отсутствие подготовки к нему. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«Самая главная ошибка – не готовиться к собеседованию. Достаточно часто соискатели забрасывают резюме в разные компании и даже не помнят, куда и на что откликаются. Они предпочитают не знакомиться с описанием вакансии, а просят все это заново пересказать», — пояснила эксперт.

По ее словам, в этом случае у работодателя может сложиться впечатление о том, что кандидату «все равно, куда он идет». Лоикова рекомендует серьезно подойти к встрече и готовиться к интервью осознанно. Для этого важно понять, для чего вам эта работа, и нужна ли она вам, заключила она.

В начале марта Зулия Лоикова говорила, что спортивный костюм, футболка, короткое платье или мини-юбка являются неподходящими для собеседования предметами одежды. Она подчеркнула, что одежда создает неисправимое первое впечатление о кандидате. По ее словам, для собеседования в формате интервью лучше всего подойдет аккуратная и выглаженная одежда.

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