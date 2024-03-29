Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

HR-специалист рассказала о самой главной ошибке кандидатов на собеседовании

HR-специалист Лоикова: кандидатам стоит готовиться к собеседованию

close
100%
Freepik.com

Самой главной ошибкой соискателей на собеседовании является отсутствие подготовки к нему. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«Самая главная ошибка – не готовиться к собеседованию. Достаточно часто соискатели забрасывают резюме в разные компании и даже не помнят, куда и на что откликаются. Они предпочитают не знакомиться с описанием вакансии, а просят все это заново пересказать», — пояснила эксперт.

По ее словам, в этом случае у работодателя может сложиться впечатление о том, что кандидату «все равно, куда он идет». Лоикова рекомендует серьезно подойти к встрече и готовиться к интервью осознанно. Для этого важно понять, для чего вам эта работа, и нужна ли она вам, заключила она.

В начале марта Зулия Лоикова говорила, что спортивный костюм, футболка, короткое платье или мини-юбка являются неподходящими для собеседования предметами одежды. Она подчеркнула, что одежда создает неисправимое первое впечатление о кандидате. По ее словам, для собеседования в формате интервью лучше всего подойдет аккуратная и выглаженная одежда.

Ранее россиянам рассказали, какая информация в соцсетях может оттолкнуть работодателя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами