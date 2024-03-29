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Российские туристы застряли в аэропорту Хургады

Российские туристы застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета

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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

В Хургаде рейс с российскими туристами, следовавший в Москву, переносили несколько раз из-за поломки самолета. Об этом сообщает Shot.

Воздушное судно авиакомпании AlMasria Universal Airlines должно было покинуть аэропорт накануне, в 19:00. Однако, когда пассажиры уже находились на борту, им сообщили, что произошла поломка.

В результате туристы провели в салоне более двух часов, только после этого их отправили в аэропорт. По словам работников воздушной гавани, у судна сломался бортовой компьютер.

На борту находилось около 180 человек, среди них — пожилые люди и семьи с детьми. Россияне провели в воздушной гавани уже более 12 часов. В аэропорту путешественникам предложили только булочку и воду, гостиницу не предоставили.

«Наиболее предприимчивые россияне, кому неудобно или тесно было спать на креслах, искали себе более комфортные локации для ночлега, например, ленту для досмотра багажа», – сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, когда самолет покинет аэропорт. Компания все еще не назначила новое время вылета.

Ранее более 600 человек застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды.

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