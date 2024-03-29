С места стихийного мемориала у «Крокуса» начали убирать свечи

У «Крокус Сити Холла» начали убирать свечи с места стихийного мемориала после теракта. Об этом пишет РИА Новости.

Свечи были выложены в форме журавлей, также была составлена композиция из слов: «Скорбим. 22.03.24».

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».