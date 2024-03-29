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Арестован глава Центра тестирования по делу о незаконной миграции

В Петербурге арестовали главу Центра тестирования по делу о незаконной миграции

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Главу Центра тестирования взяли под стражу по подозрению в организации криминальной схемы по оформлению мигрантам за взятки сертификатов на знание русского языка, российского законодательства и истории. Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, задержаны также заместитель главы центра и сотрудницы коммерческой фирмы.

Всего были задержаны пятеро подозреваемых.

«По ходатайству следствия, руководителю центра и его заместителю, а также одной из работниц коммерческой фирмы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, остальным подозреваемым — в виде запрета определенных действий», — утончила Волк.

27 марта стало известно, что на Урале полицейский оформил сотни нелегальных мигрантов. По предварительной информации, экс-сотрудник правоохранительных органов вместе с подельниками незаконно легализовывали мигрантов, приписывая их в качестве работников в фирмы, с которыми были договоренности.

Накануне Минтруд России предложил определить госоператора организованного набора трудовых мигрантов.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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