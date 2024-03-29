Полицейские поймали карманницу, укравшую телефон у девушки в московском магазине

В Москве карманница совершила кражу телефона у девушки в магазине и попалась полиции. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на Ходынском бульваре. Злоумышленница вела наблюдение за 21-летней девушкой в магазине, а затем похитила из ее кармана дорогостоящий телефон.

Заметив пропажу, девушка обратилась в полицию с заявлением о краже. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемую, ею оказалась 37-летняя женщина. Ее задержали по месту временного проживания и доставили в отдел. Похищенный телефон она продала, а вырученными средствами распорядилась по своему усмотрению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что женщина ранее была судима за аналогичное преступление.

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