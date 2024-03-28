Россиянин перевозил наркотики под видом доставки продуктов и попался полиции

Липецкие полицейские на трассе М-4 «Дон» поймали 23-летнего наркокурьера, притворявшегося доставщиком продуктов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранительных органов, занимавшегося якобы доставкой продуктов индивидуального предпринимателя задержали, когда он остановился для отдыха на 362 километре трассы. В ходе осмотра его автомобиля полицейские под пассажирским сидением нашли и изъяли расфасованную по пакетам смесь. В ее составе было более 4,6 килограмма a-PVP.

«Выяснилось, что задержанный действовал по указанию кураторов, с которыми вел переписку в мессенджере. Они сообщали ему координаты закладок и точек сбыта», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что уроженец Краснодарского края планировал доставить наркотики в Волгоградскую область и другие регионы для реализации. Возбуждено уголовное дело, мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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