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Чебоксарская полиция задержала подозреваемых в серии поджогов

В Чебоксарах задержали подозреваемых в серии поджогов

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МВД России

В Чебоксарах полицейские задержали подозреваемых в серии поджогов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной версии правоохранительных органов, поджигатели получали задания от неизвестного через мессенджер. За выполнение указаний они получали от 5 до 15 тысяч рублей. Организаторы таким образом стремились запугать и наказать участников схемы по распространению запрещенных веществ, которые забирали наркотики из закладок, но не оплачивали их. Злоумышленники поджигали двери и оставляли на стенах надписи с угрозами.

Возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов арестовали, остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого россиянин, отбывавший условный срок за наркотики, попался на закладках в Петербурге. По версии следствия, 32-летний мужчина работал в интернет-магазине наркотиков.

Ранее россиянин сделал шаурму с начинкой из наркотиков и попался полиции.

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