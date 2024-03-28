Россиянку осудили на четыре года за истязание приемных детей

В Воронежской области 43-летнюю женщину осудили на четыре года колонии за истязание приемных детей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В ходе разбирательства было установлено, что россиянка на протяжении нескольких лет истязала своих приемных детей. Женщина их оскорбляла, систематически избивала и совершала в отношении несовершеннолетних другие насильственные действия. В результате они испытывали физическую боль, нравственные и психические страдания.

Сообщается, что во время предварительного следствия женщина свою вину не признала. Детей передали под опеку другой семьи.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Россиянка будет его отбывать в исправительной колонии общего режима.

До этого в Волгоградской области специалисты службы опеки изъяли из семьи восьмилетнего мальчика, который ни разу не ходил в школу и не посещал детскую поликлинику. Мать семь лет его избивала, а также лишала еды и прогулок.

Ранее в Петербурге отец привязывал дочь на цепь и лишал еды за проступки.