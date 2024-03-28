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В США предрекли потерю Украиной еще четырех областей

Профессор Миршаймер: Украина может потерять еще четыре области

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bild.de

Власти Украины могут потерять контроль над несколькими областями страны. Данное предположение выдвинул американский профессор Джон Миршаймер в интервью Youtube-канала Палки Шарма.

«По моим предположениям, я хочу подчеркнуть, что это мое мнение, что в результате они присоединят еще четыре области», — предположил Миршаймер.

Он добавил, что Россия по итогам боевых действий может взять под контроль около 40% территории Украины.

До этого газета Wall Street Journal писала, что вера украинцев в отвоевание территорий пропала. В статье издания говорится, что провал украинского контрнаступления в 2023 году и потери Киевом десятков тысяч военнослужащих ослабили уверенность в успехе ВСУ.

До этого журналист Бенджамин Холл заявил, что Россия никогда не вернет Украине потерянные ею территории, а конфликт рано или поздно завершится соглашением сторон.

Ранее на Западе объяснили, что для Украины означает преимущество ВС РФ.

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