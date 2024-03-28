Женщина выдала себя за кинолога, сняла видео завалов в «Крокусе» и открыла сбор

Мошенники, которые под видом кинологов проникли в закрытую зону аварийно-спасательных работ, выявлены на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что в сети распространилось сообщение об участии волонтеров-кинологов «Мохнатые ангелы» в поисковой операции.

«На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь», — отметили в МЧС.

До этого в сеть попали видео работы следователей в домах подозреваемых в теракте в «Крокусе». Уточняется, что следователи работают в хостеле на Дмитровском шоссе и у дома одного из задержанных в Путилково.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил двоих россиян за спасение людей из «Крокус Сити Холла». Им вручили медали СК «Доблесть и отвага» за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в чрезвычайной ситуации.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».