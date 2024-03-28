Представитель МГЕР назвал внесение в базу «Миротворца» показателем эффективности работы

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) с удвоенной силой продолжат поддерживать жителей новых регионов, врачей и военнослужащих, заявил «Газете.Ru» руководитель центрального штаба общественной организации, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин.

Комментируя информацию о внесении 22 волонтеров «Молодой гвардии Единой России» и 25 активистов «Волонтерской Роты» в базу украинского сайта «Миротворец», представитель МГЕР отметил, что «это доказывает эффективность работы российских активистов».

«Мои коллеги, сослуживцы и я, в том числе, внесены в базу «Миротворца». Нас этим не запугать. Для нас большая честь оказаться в этой базе наряду с политиками, общественными деятелями и патриотами нашей страны», — сказал Александр Амелин.

Руководитель центрального штаба МГЕР напомнил, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» с конца марта 2022 года оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии.

По его словам, за этот период через волонтерскую и гуманитарную миссии прошло более 3,5 тыс. человек.

Волонтеры работают в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Энергодаре, Мелитополе, Шахтерске, Скадовске и Железном Порту Херсонской области, а также в больницах и госпиталях Мариуполя, Донецка и Луганска.

Кроме того, Амелин подчеркнул, что активисты неоднократно доставляли дополнительную помощь бойцам, несущим службу на Авдеевском, Угледарском, Запорожском, Сватово-Кременном направлениях, а также медбатальону войсковой части Луганской народной республики.

Ресурс «Миротворец» составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, считающихся, по мнению авторов «Миротворца», сепаратистами или «агентами Кремля». В эту базу попадают российские политики, общественные деятели, журналисты, артисты, политологи.

Ранее на сайте «Единой России» появилась информация, что в базу «Миротворец» внесены 22 добровольца «Молодой гвардии Единой России» и 25 добровольцев «Волонтерской Роты», которые в качестве добровольцев участвовали в спецоперации по защите Донбасса в рядах батальона ГРОМ «Каскад».

В их числе — руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии» Александр Амелин и руководитель «Волонтерской Роты» Станислав Кузьменко.