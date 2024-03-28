Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В университете «Синергия» откроется медиашкола для российских старшеклассников

Российских школьников научат писать новости и монтировать видео

close
100%
Shutterstock

Университет «Синергия» запустит онлайн-курс по работе в медиа для школьников из всех регионов страны. Проект реализуется совместно с российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке «Мастерской новых медиа». Об этом сообщается в Тelegram-канале «Движения первых».

В организации отметили, что принять участие в программе приглашаются школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

Участники медиашколы смогут попасть в медиаактив своего региона, что позволит и дальше развивать свои профессиональные навыки, добавили в «Движении Первых».

На онлайн-вебинарах ребятам расскажут о работе современной редакции, научат писать новости вопросы задавать на интервью, монтировать видео и вести социальные сети.

Подать заявку, чтобы присоединиться к онлайн-вебинарам, можно до 1 апреля.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами