В университете «Синергия» откроется медиашкола для российских старшеклассников

Университет «Синергия» запустит онлайн-курс по работе в медиа для школьников из всех регионов страны. Проект реализуется совместно с российским движением детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке «Мастерской новых медиа». Об этом сообщается в Тelegram-канале «Движения первых».

В организации отметили, что принять участие в программе приглашаются школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

Участники медиашколы смогут попасть в медиаактив своего региона, что позволит и дальше развивать свои профессиональные навыки, добавили в «Движении Первых».

На онлайн-вебинарах ребятам расскажут о работе современной редакции, научат писать новости вопросы задавать на интервью, монтировать видео и вести социальные сети.

Подать заявку, чтобы присоединиться к онлайн-вебинарам, можно до 1 апреля.