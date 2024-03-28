В российском городе рухнула бетонная перегородка подъезда многоэтажки

В Уфе рухнула бетонная перегородка козырька подъезда многоэтажки. Об этом сообщает телеканал UTV.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 марта на улице Максима Рыльского. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к подъезду и прислоняет упакованную в картонную коробку дверь к перегородке, служащей опорой для козырька подъезда. После этого монолитная конструкция начинает наклоняться и с грохотом падает на оставленную возле нее вещь.

Прокуратура республики Башкортостан организовала проверку по факту произошедшего. Сообщается, что козырек подъезда демонтировали и местным жителям ничего не угрожает.

«Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Ярославле козырек подъезда рухнул перед входом и перекрыл проход.