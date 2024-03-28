Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе рухнула бетонная перегородка подъезда многоэтажки

В Уфе рухнула бетонная перегородка подъезда многоэтажки

close
100%
Телеканал UTV' class="item-image" >
Телеграм-канал Телеканал UTV

В Уфе рухнула бетонная перегородка козырька подъезда многоэтажки. Об этом сообщает телеканал UTV.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 марта на улице Максима Рыльского. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к подъезду и прислоняет упакованную в картонную коробку дверь к перегородке, служащей опорой для козырька подъезда. После этого монолитная конструкция начинает наклоняться и с грохотом падает на оставленную возле нее вещь.

Прокуратура республики Башкортостан организовала проверку по факту произошедшего. Сообщается, что козырек подъезда демонтировали и местным жителям ничего не угрожает.

«Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Ярославле козырек подъезда рухнул перед входом и перекрыл проход.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами