В Петербурге задержан депутат Ленинградской области, на днях сдавший мандат

Полицейские Северной столицы задержали депутата Александра Цветикова, проработавшего десять лет в совете депутатов Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщает локальный новостной портал 47news.

Согласно данным ресурса, на прошлой неделе мужчина по собственному желанию покинул совет депутатов Приозерского района от Ларионовского поселения. Помимо того, он владеет компанией «Приозерская Инвестиционная строительная компания» и еще несколькими фирмами.

Иной дополнительной информации о причинах задержания пока не приводится.

В феврале стало известно о задержании депутата законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дамира Шадаева. Согласно информации издания, парламентарий использовал депутатские бланки в интересах бизнеса своей дочери и входил в тройку самых богатых депутатов. Что конкретно стало поводом для задержания пока не известно.

Ранее СБУ задержала депутата-рэкетира в Житомирской области.