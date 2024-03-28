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Люберецкий чиновник погиб в «Крокусе», спасая свою семью

Мэр Люберец: в «Крокусе» погиб глава городского дорожного хозяйства Шиховцев

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Телеграм-канал Владимир Волков

При теракте в «Крокус Сити Холле» погиб глава управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации города Люберцы Олег Шиховцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Олег погиб, как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года», — написал мэр, уточнив, что у Шиховцева остались супруга и трое детей.

По словам Волкова, Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства свыше 20 лет и был ответственным специалистом. В свободное время мужчина увлекался спортом.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ.

28 марта стало известно, что следствие вменяет четверым фигурантам дела о теракте в Красногорске пособничество террористам, так как они знали о намерениях устроить нападение.

Ранее сообщалось, что террористы из «Крокуса» находились под воздействием веществ.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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