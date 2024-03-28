Адвокат раскрыл, когда Шакро Молодой выйдет на волю

Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, в ближайшие два-три дня освободят из изолятора в Москве, куда он сейчас едет на поезде. Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Тенгиз Папаскуа. Он отметил, что Калашов после выхода из тюрьмы планирует заниматься своим здоровьем.

«Человек, который больной, чем он может заниматься? Человеку восьмой десяток лет. Заниматься своим здоровьем, скорее всего. [Выйдет] скоро. Он будет здесь, в Москве, освобожден. Сегодня его не выпускают и завтра тоже. Он едет в Москву на поезде и будет освобождаться из московского изолятора в ближайшие дни. Дня через три, может, через два, а может, через четыре. Я не знаю, я ж этапы не контролирую», — сказал он.

13 марта агентство ТАСС сообщило, что Усть-Лабинский суд Краснодарского края принял решение об освобождении 70-летнего Захария Калашова.

Его адвокат объяснял «Газете.Ru», что суд принял решение освободить Калашова от наказания в связи с заболеванием на основании врачебной комиссии, а не по УДО, как писали СМИ.

Шакро Молодой отбывает наказание в колонии строгого режима на территории Краснодарского края. В 2018 году мужчину приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Инцидент произошел еще в 2015 году и закончился перестрелкой.

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