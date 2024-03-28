В российском городе снесли памятник бойцам СВО

В Северной Осетии снесли памятник бойцам СВО, который раскритиковали местные жители. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы Администрации Главы и Правительства республики.

Инцидент произошел в городе Моздоке, где ранее установили подаренный представителем одного из ведомств памятник бойцам СВО. Скульптуру по поручению главы республики Сергея Меняйло демонтировали 27 марта.

Сообщается, что проект и установка памятника не были согласованы с властями. При этом часть местных жителей выразили возмущение касаемо внешнего вида скульптуры. По их мнению, монумент не отражает сути подвига бойцов в зоне СВО. Кроме того, в проекте не учтены детали экипировки военных.

«Эта форма не наша вот эта вот впереди, это не разгрузка, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата — это Калашникова, наша фишка! Это уродство, натуральное уродство! Слава Богу, что убирают» — заявила женщина, ставшая свидетельницей демонтажа памятника.

Ранее бойцы СВО потребовали снести памятник Жванецкому.