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Российские врачи удалили огромную опухоль на почке и спасли мужчине жизнь

На Кубани врачи спасли пациента, удалив ему гигантскую опухоль на почке и тромб

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Unsplash

В Краснодаре врачи Клинического онкодиспансера №1 провели уникальную операцию пациенту с раком почки третьей стадии. Об этом рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

По словам чиновницы, почка пациента была поражена опухолью размером 18 сантиметров — новообразование было в 1,5 раза больше самого органа. Кроме этого, у пациента диагностировали тромбоз левой почечной вены.

«Это означало, что пациенту требовалось вскрыть самый крупный венозный сосуд в организме – нижнюю полую вену. Такая патология – большое осложнение для хирургического лечения», — пояснила Минькова.

Так как пациент на момент обращения за помощью был в критическом состоянии, врачи приняли решение провести операцию как можно скорее.

Вмешательство длилось пять часов. За это время медики удалили мужчине одну из почек с новообразованием, блокировали и удалили тромб, а также восстановили кровоток. Мужчину выписали из стационара.

Ранее российские врачи спали мужчину с ножевыми ранениями в сердце.

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