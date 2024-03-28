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В Петербурге показали цепь, на которой отец держал дочь

Суд на два месяца арестовал петербуржца, который держал на цепи 12-летнюю дочь

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В Санкт-Петербурге 43-летнему местному жителю, которого подозревают в истязании 12-летней дочери, избрали меру пресечения: мужчину отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии правоохранителей, отец систематически избивал дочь, не давал ей есть, а также сажал ее на цепь в коммунальной квартире, где они проживали.

«С учетом обстоятельств преступления, жестокости действий, прокурор настаивал на избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По предварительным данным, о зверствах отца девочка рассказала, когда попала в больницу. Ребенок пожаловалась инспектору ПНД, что родитель часто поднимает на нее руку, таскает за волосы, а также не дает нормально ходить в туалет, оставляя для этих целей ведро.

Ранее волгоградка семь лет избивала сына, лишала его еды и прогулок.

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