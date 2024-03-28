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Жителей Подмосковья предупредили о последствиях нецелевого использования земли

«360»: в Подмосковье проверят 14 тысяч участков на целевое использование земли

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

За использование земли не по назначению владельцу могут повысить налоговую ставку и пересмотреть кадастровую стоимость участка, рассказал и.о. начальника управления земельных отношений Раменского городского округа Евгений Соколов. В ближайшее время в Подмосковье земельные инспекторы проверят 14 тыс. участков на предмет целевого использования, предупредил он в беседе с телеканалом «360».

Все земельные участки делятся на несколько видов, исходя из предназначения, напомнил чиновник. Среди них – земли для сельского хозяйства, для промышленности, строительства, лесного фонда и так далее. Использовать участок владелец должен строго по назначению. Так, если речь идет о земле, предназначенной для индивидуального строительства, за открытие на ней торговой точки можно получить в качестве наказания пересмотр налоговой ставки – для коммерческих целей она выше, чем для строительства.

«В прошлом году мы выдали порядка 200 предостережений собственникам в связи с нецелевым использованием земли, а также направили в налоговую инспекцию данные по 16 тысячам участков для повышения налоговой ставки», — отметил Соколов.

После проверки пересмотр налоговых ставок последует не сразу – сначала владельцев предупредят об ошибке и выдадут предписание на исправление. И только если собственники продолжат нецелевое использование земли, последует повышение налоговой ставки, заключил чиновник.

Напомним, в Госдуме объясняли, что площадь своего земельного участка можно увеличить на 10%, присоединив к нему расположенные рядом земли – к примеру, палисадник.

Ранее в Совфеде призвали защитить детей от нецелевого использования маткапитала.

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