Синоптик предсказал аномальное тепло в Москве

Конец марта и начало апреля в Москве и Московской области будут аномально теплыми. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Синоптик предупредил, что в днем в субботу, 30 марта, температура днем достигнет +11-13°C, а в области — может потеплеть до +14°C. В воскресенье, 31 марта, и понедельник, 1 апреля столбик термометра может подняться до +15°C. Эксперт обрати внимание, что такие показатели не несколько градусов выше нормы.

Вильфанд отметил, что снижение температуры до нормальных для этого периода восьми-девяти градусов тепла начнется в следующую среду. В заключение эксперт рассказал, что апрель в Москве и Подмосковье будет теплым, солнечным и при этом без большого количества осадков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в Москве в первые числа апреля будет потепление до +17...+18 °С и небольшой дождь.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в регионах.