Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предсказал аномальное тепло в Москве

Синоптик Вильфанд: конец марта и начало апреля в Москве будут аномально теплыми

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Конец марта и начало апреля в Москве и Московской области будут аномально теплыми. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Синоптик предупредил, что в днем в субботу, 30 марта, температура днем достигнет +11-13°C, а в области — может потеплеть до +14°C. В воскресенье, 31 марта, и понедельник, 1 апреля столбик термометра может подняться до +15°C. Эксперт обрати внимание, что такие показатели не несколько градусов выше нормы.

Вильфанд отметил, что снижение температуры до нормальных для этого периода восьми-девяти градусов тепла начнется в следующую среду. В заключение эксперт рассказал, что апрель в Москве и Подмосковье будет теплым, солнечным и при этом без большого количества осадков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в Москве в первые числа апреля будет потепление до +17...+18 °С и небольшой дождь.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в регионах.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами