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Власти Польши заявили, что не знают, сколько в стране украинских детей

МВД Польши: реального числа находящихся в стране детей с Украины никто не знает

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Petr David Josek/AP

Власти Польши не знают точного количества находящихся на территории республики детей с Украины. Об этом заявил замглавы МВД и администрации Польши Мачей Душчык, его цитирует РИА Новости.

«В системе PESEL (индивидуальный номер — прим. ред.) у нас 380 тысяч детей школьного возраста [с Украины]. <...> Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем», — сказал чиновник.

Он также уточнил, что, согласно официальным данным, 210 тыс. занесенных в систему детей получают ежемесячное пособие. Всего же в Польше присутствуют порядка 1 млн украинских беженцев.

До этого Душчык рассказал, что владельцы польских центров размещения беженцев с Украины стали отбирать у них документы и заставлять бесплатно трудиться.

Он подчеркнул, что МВД 29 марта представит проект закона, предусматривающий отмену компенсаций частным центрам, где размещаются украинские беженцы. Согласно нынешнему законодательству любой гражданин Польши, который бесплатно предоставил украинским беженцам место проживания, получает около $10 за каждого из них.

Ранее стало известно, зачем польские водители притворяются украинскими беженцами.

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