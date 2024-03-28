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В Москве загорелся торговый центр

На Калужском шоссе произошел пожар в торговом центре «Красная Пахра»

В Москве на Калужском шоссе произошел мощный пожар в торговом центре «Красная Пахра». Об этом сообщает паблик «Птичное PLUS» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожар в ТЦ «Красная Пахра», прямо сейчас», — указывается в публикации.

Согласно информации из открытых источников, возгорание зафиксировано по адресу: Калужское ш., дом 11, село Красная Пахра, к югу от города Троицк.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», изначально загорелась стена, потом огонь перекинулся на кровлю.

Как рассказали в МЧС России, спасатели уже ликвидировали открытое горение

«Огонь охватил кровлю и фасад магазина на 80 квадратных метрах. Людей в здании нет», — поясняется в сообщении.

На месте инцидента работают 45 специалистов, задействованы десять единиц техники.

Некоторое время назад под Красноярском потушили пожар в цехе с пиломатериалами.

Ранее в поселке Поляна под Шебекино начался пожар после повторного удара дрона ВСУ.

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