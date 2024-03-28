На грузинском курорте сошла лавина

На горнолыжном курорте Бакуриани в Грузии сошла лавина. Об этом сообщили на официальной странице службы по управлению ЧС в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в Боржоми, в районе населенного пункта Даба. По данным грузинского ведомства, предположительно, после инцидента пропал один человек.

Службы ЧС начали поисково-спасательную операцию. Из Тбилиси в Боржоми вылетел поисковый вертолет погранслужбы. В ведомстве добавили, что спасатели на месте ЧП использую дроны.

В этот же день в Томпонском районе Якутии лавина сошла на участок 594-го км ФАД «Колыма». Движение транспортных средств из-за снежных масс ограничено, уточнили в местном ГИБДД. В Минтрансе рассказали, что движение закрыто для всех видов автотранспорта на участке от села Теплый Ключ (478-й км) до поселка Усть-Нера (963-й км). Дорожные службы организовали круглосуточное дежурство дорожной техники. В ведомстве сообщили местным жителям и гостям региона, что стояночные места для водителей расположены на 552, 596, 728-м км.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в регионах.