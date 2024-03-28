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В АТОР объяснили рост спроса россиян на отдых в Сочи и Анапе

Вице-президент АТОР Ромашкин: россияне стараются заранее покупать путевки на море

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Минувшей зимой у россиян вырос спрос на бронирование путевок на море. В среднем интерес подскочил на 40-60%, причем активнее всего путешественники бронируют отдых в Сочи и Анапе. Такие показатели объясняются тем, что российские туристы хотят максимально сэкономить на путевках, приобретая их заранее, объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

В январе спрос на бронирование путевок на морские курорты подскочил на 50-60%, в марте – на 20%, на апрель ожидается 10%-й рост, рассказал Ромашкин.

«У нас две версии: либо туристы опасаются роста цен и текущие цены им кажутся приемлемыми, либо боятся, что к лету мест не будет», – отметил он в беседе с телеканалом «360», подчеркнув, что заявленные в начале года цены на путевки впоследствии несколько раз меняются.

Еще один фактор, спровоцировавший такой спрос на бронирование отдыха заранее, – сложность с покупкой путевок, возникшая летом прошлого года. На популярных направлениях – к примеру, в Дагестане, Кисловодске – отмечался дефицит мест, поэтому россияне решили перестраховаться, заключил эксперт.

Напомним, также в АТОР россиян посоветовали не ждать резкого падения цен на отдых в Турции. Сейчас турецкие отельеры предлагают скидку в 20% на размещение.

Ранее в АТОР рассказали, как изменятся цены на летние путевки в Турцию и Египет.

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