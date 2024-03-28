Эксперты рассказали, как сохранить молодость кожи без инъекций

Правильно подобранная косметика, содержащая коллаген, поможет сохранить молодость кожи без инъекций. Об этом «Пятому каналу» рассказала косметолог-эстетист Ирина Ткачева.

Она отметила, что после 30 лет в организме замедляются естественные процессы, поэтому важно подбирать средства, которые борются со старением кожи.

«Коллаген — это белок кожи. И коллаген отвечает за упругость, за повышенный тонус, за хороший цвет лица, за то, насколько у нас вообще будет выглядеть наш контур лица, будут ли у нас морщины», — уточнила Ткачева.

При этом эксперт подчеркнула, что уход за лицом не должен быть бессистемным.

«Нам нужно именно, чтобы у нас выстроилась система, и вы к ней привыкли. То есть в утренние часы вы всегда умываетесь, наносите крем с SPF-защитой. Вечером вы наносите сыворотку, запечатываете кремом. Сыворотка нужна нам, чтобы усилить действие крема», — сказала косметолог.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, в свою очередь, добавила, что в свой рацион стоит включать продукты, которые помогут вырабатывать коллаген в организме. К ним относятся яйца, животные белки, мясо и рыба, уточнила она.

Британский дерматолог Джастин Клук до этого рассказала, что коллаген в виде пищевых добавок малоэффективен для поддержания молодости кожи. Более надежным способом предотвращения появления морщин является правильное питание и использование солнцезащитных средств, отметила она.

Ранее россиянам рассказали, как правильно принимать коллаген для профилактики старения.