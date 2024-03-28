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Агаларов подтвердил, что «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка

Агаларов: подмосковный «Крокус Сити Холл»был в залоге у Газпромбанка

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подмосковный «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт, находился в залоге у Газпромбанка. Об этом сообщил сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин ведущему «России 24».

«Насколько я понимаю, да», — ответил он.

По его мнению, Crocus Group предоставит Газпромбанку другие активы для компенсации падения стоимости «Крокус Сити Холла» после случившегося.

До этого Эмин Агаларов сообщил, что эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле» во время теракта работали в штатном режиме, но люди, пытаясь спастись, натыкались на запертые двери для персонала.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Они также подожгли здание. Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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