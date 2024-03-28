Стало известно о допросах родственников террористов из «Крокуса» в Таджикистане

Допросы родственников террористов, атаковавших подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», ведутся в Таджикистане уже несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства в силовых структурах Таджикистана, все обвиняемые в теракте до отъезда в Россию проживали недалеко от Душанбе, столицы республики — в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

При этом источник уточнил, что новых подозреваемых по делу среди жителей Таджикистана пока нет.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал. Согласно данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Позже были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля, который использовался террористам для побега.

Ранее стало известно, что террориста из «Крокуса» Файзова могут перевести в «Матросскую тишину».