Психолог рассказала, какие вещи не стоит пытаться изменить в партнере

Партнерам не стоит пытаться изменить личностные черты и особенности друг друга, потому что в этом проявляется уникальность человека. Об этом Life рассказала семейный психолог Ольга Романив.

По ее словам, признание и уважение таких различий будет способствовать построению гармоничных отношений. Помимо этого, не рекомендуется пытаться повлиять на интересы и хобби партнера.

«Разнообразие интересов и хобби делает отношения более увлекательными. Вместо попыток изменить интересы партнера лучше поддерживать и уважать их», — отметила психолог.

Аналогичное правило действует в отношении стиля общения, проявления эмоций, а также физических особенностей и внешности, продолжила эксперт. Важно понимать, что все люди по-своему выражают свои эмоции и общаются.

«Внешность и физические особенности — часть индивидуальности человека. Уважение и принятие вашего партнера таким, какой он есть, включая его внешность, способствуют укреплению отношений», — добавила Романив.

Помимо этого, важно принимать личные цели и мечты партнера, потому что они формируют его личность, заключила эксперт.

Опрос дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что подавляющее большинство россиян считает совпадение по политическим взглядам со своим партнером важным фактором, но при этом мужчины избегают разговоров о политике в три раза чаще, чем женщины.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой россиянин хотя бы раз сталкивался с преследованием со стороны партнера.