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Красноярский бар оштрафовали после жалобы Мизулиной

Красноярский бар Elton оштрафовали на 450 тысяч рублей

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Бар Elton в Красноярске, известный скандальной вечеринкой, на которую пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, оштрафовали по решению суда. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

«По результатам проверки полиции Красноярска вынесено решение о привлечении к ответственности организаторов нетрадиционных вечеринок», — сказано в сообщении.

После рассмотрения протокола Советский районный суд Красноярска признал заведение виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 450 тысяч рублей.

В конце февраля стало известно, что бар Elton в Красноярске закрывается после проверки, инициированной Мизулиной. Травести-вечеринка, организованная в баре в честь Дня защитника Отечества, привлекла внимание СМИ и правоохранительных органов после жалобы общественницы. Вскоре в Elton Bar нагрянули силовики. Во время рейда были задержаны 12 человек, затем работу бара заблокировали местные активисты.

Ранее полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге.

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