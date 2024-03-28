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Климатолог назвал города, которым в ближайшее время грозит затопление

Климатолог Киселев: уровень воды в Мировом океане грозит некоторым городам потопом

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские города все чаще страдают от затоплений из-за слишком обильных осадков. Изменение климата – это основная причина подобных ситуаций, считает климатолог Андрей Киселев. Уровень воды в Мировом океане заметно поднимается, что в будущем грозит потопами некоторым городам, в том числе – российским, заявил он Общественной Службе Новостей.

Температура воздуха в последние годы повышается как в региональном, так и в глобальном масштабах, отметил Киселев. Это в числе прочего провоцирует усиление гидрологического цикла, из-за чего обычные дожди сменяются сильными ливнями даже в тех городах, где ранее подобные явления не отмечались.

«Выпадение осадков было всегда, но сейчас это происходит более интенсивно», – подчеркнул климатолог.

В ближайшие сто лет, по его словам, уровень воды в Мировом океане повысится на 1 м, в то время как за прошлое столетие этот показатель не превышал 17 см. Такая ситуация становится угрожающей для стран и городов, которые находятся близко к океану. В их числе Киселев назвал Нидерланды, Венецию и Санкт-Петербург.

По словам Киселева, сложность климатической проблемы заключается в двукратном росте опасных гидрометеорологических явлений в целом по миру. В их числе не только затопления, но и засухи, а также ураганы. Число подобных стихийных бедствий за последние 50 лет выросло из-за изменения климата, заключил эксперт.

Напомним, экологи также призвали россиян готовиться к неблагоприятным погодным явлениям – длительной жаре, засухам, наводнениям. Они подчеркивают, что изменение климата станет для России серьезным вызовом и скажется как на южных, так и на северных регионах.

Ранее ученые заявили о шокирующей скорости ухода под воду восточного побережья США.

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