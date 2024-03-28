Россиянам рассказали, когда выгоднее уходить в отпуск в 2024 году

Россиянам в 2024 году выгоднее всего уходить в отпуск в июле и октябре. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

«Чем больше рабочих дней в месяце, тем один трудовой день дешевле, соответственно, отдыхать выгоднее. Лидерами по количеству рабочих дней в этом году являются июль и октябрь — в эти месяцы их по 23. На втором месте — август с 22 трудовыми днями. Чуть менее выгодно отдыхать в апреле, сентябре, ноябре и декабре, там по 21 рабочему дню», — уточнила эксперт.

При этом самым невыгодным для отпуска в этом году будет июнь, потому что в этом месяце будет только 19 рабочих дней. Юрист также напомнила, что россиян ждет шестидневный график работы в последнюю неделю апреля, а также непрерывные первомайские праздники — с 28 апреля по 1 мая. Следующие выходные, которые будут приурочены ко Дню Победы, запланированы на 9-12 мая.

Исследование сервиса для покупки авиабилетов Авиасейлс (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что почти каждый шестой россиянин — 18% — остался без отпуска в прошлом году. По сравнению с 2022 годом доля оставшихся без отпуска россиян выросла на 6 процентных пунктов. В 2022-м каждый восьмой гражданин — 12% — не был в отпуске.

Ранее стало известно, ради какой зарплаты россияне готовы три года не ходить в отпуск.