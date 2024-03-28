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Лавина сошла на дорогу в Якутии

В Якутии на участке автодороги «Колыма» ограничили движение из-за схода лавины

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Денис Абрамов/РИА Новости

В Томпонском районе Якутии лавина сошла на участок 594-го км ФАД «Колыма». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление местного ГИБДД.

Движение транспортных средств из-за снежных масс ограничено, уточнили в ведомстве.

В Минтрансе рассказали, что движение закрыто для всех видов автотранспорта на участке от села Теплый Ключ (478-й км) до поселка Усть-Нера (963-й км). Дорожные службы организовали круглосуточное дежурство дорожной техники. В ведомстве сообщили местным жителям и гостям региона, что стояночные места для водителей расположены на 552, 596, 728-м км.

По данным МЧС России, в Томпонском и Оймяконском районах выставлены аншлаги, также были организованы пункты питания в различных населенных пунктах.

Отмечается, что скопления автотранспорта нигде не наблюдается.

Позже в ГИБДД добавили, что одну полосу движения удалось расчистить.

До этого было приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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