Соцфонд назначил 38 родственникам погибших в «Крокусе» пенсии по потере кормильца

Тридцать восемь человек из числа родственников погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в беззаявительном порядке начнут получать пенсии по потере кормильца. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, сообщает ТАСС.

До этого Социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

23 марта сообщалось, что материальную помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» окажут власти Москвы и Московской области. Размер выплат составит от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в «Крокусе» ростовчан получат крупные выплаты.