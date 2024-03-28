Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соцфонд назначил 38 родственникам погибших в «Крокусе» пенсии по потере кормильца

Родственникам погибших в «Крокусе» в беззаявительном порядке назначены пенсии

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Тридцать восемь человек из числа родственников погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в беззаявительном порядке начнут получать пенсии по потере кормильца. Об этом заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, сообщает ТАСС.

До этого Социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

23 марта сообщалось, что материальную помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» окажут власти Москвы и Московской области. Размер выплат составит от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в «Крокусе» ростовчан получат крупные выплаты.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами